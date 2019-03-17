مواعيد مباريات اليوم الأحد 17 -3- 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، 17 مارس 2019، إقامة مواجهات في كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، والدوري المصري، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:





البطولة العربية:

الهلال السعودي X أهلي جدة السعودي - 5:45 مساءً - أبوظبي الرياضية HD 1



كأس الكونفدرالية الأفريقية:

حسنية أكادير المغربي X نهضة بركان المغربي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

أوثو دويو الكونغولي X الرجاء المغربي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

النجم الساحلي التونسي X ساليتاس - بوركينا فاسو - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7

إينوجو رينجرز النيجيري X الصفاقسي التونسي - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5



جور ماهيا الكيني X بيترو أتلتيكو الأنجولي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

نصر حسين داي الجزائري X الزمالك - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

زيسكو يونايتد الزامبي X أشانتي كوتوكو الغاني - 6:00 مساءً

الهلال السوداني X نكانا الزامبي - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9



الدوري المصري الممتاز:

الاتحاد السكندري X حرس الحدود - 6:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية



كأس الإتحاد الإنجليزي:

ميلوول X برايتون - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 13 EN



الدوري الإنجليزي:

فولهام X ليفربول - 4:15 مساءً - beIN SPORTS HD 2

إيفرتون X تشيلسي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني:

إيبار X بلد الوليد - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

إسبانيول X إشبيلية - 5:15 مساءً - beIN SPORTS HD 3

فالنسيا X خيتافي - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

فياريال X رايو فاييكانو - 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 10

ريال بيتيس X برشلونة - 9:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي:

جنوى X يوفنتوس - 1:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

اتلانتا X كييفو فيرونا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

إمبولي X فروزينوني - 4:00 مساءً -beIN SPORTS MAX 6 FR

لاتسيو X بارما - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 12 EN

نابولي X أودينيزي - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

ميلان X إنتر ميلان - 9:30 مساءً -beIN SPORTS MAX 6 FR



الدوري الألماني:

بايرن ميونخ X ماينز - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي:

ليون X مونبلييه - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 8

ستاد ريمس X نانت - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1 FR

بوردو X رين - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

باريس سان جيرمان X مارسيليا - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6