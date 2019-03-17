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أخبار البلد

ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

الأحد 17/مارس/2019 - 08:58 ص
اليوم الثاني لملتقى
اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والافريقي بأسوان
رسالة اسوان - محمد عبد المنعم
تتضمن أجندة ملتقى الشباب العربي والأفريقي المقام بأسوان مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، ومائدة مستديرة، ويُفتتح الملتقى يوم السبت الموافق 16 من مارس في تمام السادسة مساءً باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتنطلق الجلسات وورش العمل باليوم الثاني بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة"، كما تعقد في نفس اليوم جلسة نقاشية عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية من الساعة 11.30 صباحًا، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان "أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على افريقيا والمنطقة في تمام الثانية ظهرًا، كما تُعقد مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي" من الساعة 1.30ظهرًا حتى 3 ظهرًا.

وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كيف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانية حول ريادة الأعمال من منظور إفريقي، والأخيرة عن تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا، وتختتم أعمال اليوم الثاني بالجلسة الختامية للملتقى من 7.30 م حتى 9 م.

جدير بالذكر أن إدارة الملتقى خصصت اليوم الثالث لقيام المشاركين بجولات حرة لزيارة معالم مدينة أسوان السياحية والأثرية واحتفالًا بإعلانها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

والملتقى هو إحدى فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام.

ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.
ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان
ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان
ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان
ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان

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