بعثة المنتخب الأوليمبي في إسبانيا اليوم

تغادر القاهرة صباح اليوم بعثة المنتخب الأوليمبي متوجهة إلى إسبانيا للدخول في معسكر مغلق هناك تتخلله مباراتان دوليتان وديتان أمام أمريكا 22 مارس الحالي وأمام هولندا 26 مارس والتي تأتي ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





يترأس البعثة اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم الكابتن شوقي غريب مديراً فنياً والدكتور علاء عبدالعزيز، مديرًا للمنتخب ومعتمد جمال مدربًا عامًا ووائل شيتوس ومحمد شوقي مدربين وأسامة عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، والدكتور أيمن زين طبيباً، والدكتور كمال عبدالواحد إخصائي الأحمال، والدكتور صلاح عاشور، للعلاج الطبيعي، والدكتور محمد صلاح للتأهيل وأيمن سليمان ومحمد عشري إداريين وعيد سليمان للمهمات.





وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:





عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير واسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم العراقي وكريم وليد واكرم توفيق وأحمد مصطفى ومحمد صادق ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف الجوهري وغنام محمد غنام وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان وعمر مرموش المحترف في ألمانيا.





من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب أن الاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة يصب في مصلحة الفريق ووجّه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة الداعم الرئيسي للفريق من خلال توفير أعداد قوي ليكون هذا الفريق بحق الداعم الأول للمنتخب الوطنى.





وأكد "غريب" أن الجهاز الفني نجح في الوصول للقوام الأساسي للمنتخب الأولمبي بعد 11 مباراة ودية دولية ولكنه في نفس الوقت سيظل باب المنتخب مفتوحاً أمام الجميع حتى موعد المعسكر الأخير الذي يسبق البطولة التي تستضيفها مصر.



