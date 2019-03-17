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رياضة

الهلال يواجه الأهلي في كلاسيكو سعودي بنكهة عربية.. اليوم

الأحد 17/مارس/2019 - 10:51 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق الهلال، أهلي جدة الذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد الشافي، في كلاسيكو سعودي، اليوم الأحد، الساعة السادسة إلا ربع مساءً، على ملعب "جامعة الملك سعود"، في ذهاب دور نصف نهائي، كأس زايد للأندية الأبطال، (البطولة العربية).

ويدخل الزعيم السعودي مواجهة اليوم بمعنويات عالية، بعدما حقق الفوز على الدحيل القطري، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب صدارته لجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 56 نقطة.

بينما يدخل الأهلي مباراة اليوم، لتخطي الخسارة الأخيرة أمام باختاكور الأوزبكستاني بهدف دون رد، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا أيضًا، فيما يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري برصيد 40 نقطة.

ومن المنتظر أن يدفع خورخي فوساتي المدير الفني لأهلي جدة، بالمحترف المصري محمد عبد الشافي، أساسيًا، أمام الزعيم.

وكان الهلال تأهل إلى دور نصف نهائي البطولة العربية، بعد تغلبه على الاتحاد السكندري، بينما صعد الأهلي بعد إقصائه للوصل الإماراتي.

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