مدير المنتخب الوطني يكشف حقيقة طلب النني شارة كابتن الفراعنة

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الأول لكرة القدم، حقيقة طلب محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب، شارة كابتن الفريق خلال الفترة القادمة.



وأكد في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت إف إم"، أن النني نجم كبير ولم يسبق له أن تحدث من الأساس في هذا الأمر.



وأضاف أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تثير طاقة سلبية بين لاعبي المنتخب، مطالبا الجمهور المصري بمساندة المنتخب في الفترة القادمة ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأكمل أن لاعبي الأهلي انضموا أمس لمعسكر المنتخب وسيلحق بهم لاعبي الزمالك يوم 20 مارس عقب مباراة المقاولون العرب، أما عن سياسية خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب فأكد أن المدرب صرح بأن الباب مفتوح لجميع لاعبي الدوري الممتاز ومن يتألق سينضم على الفور.



وتابع، أنه حرص على ضم عدد من الوجود الجديدة لمتابعة أدائهم عن قرب.