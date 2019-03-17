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اقتصاد

سحر نصر تتفقد منطقة 54 مصنعا ببورسعيد

الأحد 17/مارس/2019 - 12:28 م
وزيرة الاستثمار بمنطقة
وزيرة الاستثمار بمنطقة 54 مصنع ببورسعيد
علياء فوزى و محمد يحيى
تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مصنع ايدج للملابس الجاهزة ضمن منطقة 54 مصنعا خلال زيارتها إلى بورسعيد والذي يعد من المشروعات الصغيرة باستثمارات 10 ملايين جنيه ويعمل فيه 160 عاملا معظمهم من السيدات.

ولفت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن هذه المنطقة تتضمن 58 مصنعا للملابس الجاهزة والصناعات المغذية لهم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب.

ونوه محافظ بورسعيد إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 54 مصنعا للشباب ضمن منطقة 118 مصنعا.

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