ضبط سائق خلال استخراجه رخصة بمؤهل مزور بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع ضباط المرور من ضبط سائق أثناء استخراجه رخصة قيادة مهنية بمؤهل دراسي مزور.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية يفيد بتمكن ضباط مباحث إدارة المرور من ضبط "ا ا" 33 سنة سائق حال تقدمه لاستخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة رقم 780 ثالثة قليوبية بمؤهل دراسي إتمام مرحلة التعليم الأساسية مدرسة نبيل جودة الابتدائية منسوب صدور الي إدارة بنها التعليمية يشتبه في كونها "مزورة".



وبالاستعلام من مديرية التربية والتعليم ببنها الجهة المنسوب صدور المؤهل منها أفادت بأن البيانات الواردة بالمؤهل الدراسي غير صحيحة (مزورة).



وبمواجهة المتهم اقر بتحصله على المؤهل الدراسي مرحلة التعليم الأساسي مدرسة نبيل جودة الابتدائية من احد الأشخاص يدعى "ع ا ع" 45 سنة نظير مبلغ 1300 جنيه وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته قرر شرائه من شخص يدعى "س ص"، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

