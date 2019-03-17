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فن

حلا شيحة فى جلسة تصوير جديدة بعد خلع الحجاب

الأحد 17/مارس/2019 - 03:22 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بنشر صورة جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ظهرت حلا في الصورة بإطلالة بيضاء نالت إعجاب جمهورها.

وتشارك حلا شيحة فى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

حلا شيحة فى جلسة تصوير جديدة بعد خلع الحجاب

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