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السيسي: عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 03:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
آيات أحمد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن التاريخ الحديث بين العرب وكل الدول العربية الأفريقية كان مشتركا فى مقاومة الاستعمار، وبرزت فيه حركة عدم الانحياز.

وقال السيسى، في كلمته بالدائرة المستديرة، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى الأفريقي، إن فكرة التقارب العربى الأفريقي ليست حديثة ولكنها موجودة منذ الآباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي.

وأضاف: "أول قمة مصر دشنتها برئاسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1977 وخرجت بمقررات كثيرة، وبعدها ظللنا 33 سنة لم نلتق على مستوى القمة العربية الأفريقية، وبعد ذلك تم عقد اجتماع فى سرت فى ليبيا فى عام 2010، وفى 2013 فى الكويت، وفى عام 2016 كانت فى مالابوى"، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد القمة العربية الأفريقية القادمة فى الرياض.

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