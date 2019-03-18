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رئيس نوفاتيك الروسية يناقش مع وزير الطاقة السعودي مشروع الغاز المسال

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:03 ص
المدير التنفيذي لشركة
المدير التنفيذي لشركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" ليونيد ميخيلس
أ ش أ
أعلن المدير التنفيذي لشركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" ليونيد ميخيلسون، اليوم الأحد، أنه ناقش "مشروع الغاز المسال بالقطب الشمالي 2" مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في العاصمة الأذربيجانية باكو، مؤكدا اهتمام السعودية بالحصول على 30 بالمئة من الأسهم.

وقال ميخيلسون، في تصريحات للصحفيين، "يواصل وزيرنا للطاقة ألكسندر نوفاك مفاوضاته مع أرامكو السعودية، وكان ثمة اجتماع بين الوزيرين، وتشاركنا للتو وجهات النظر حول أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميخيلسون قوله: "تناولنا مشروع خط الغاز الطبيعي المسال -2، وسوف يتم إجراء المزيد من النقاش، وفي خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيكون لدينا شيء ملموس".

يذكر أنه في فبراير من العام الماضي وقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك آنذاك إن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".

وفي سبتمبر، قال رئيس الشركة الروسية وأحد مالكيها، ليونيد ميخلسون، إن الطرفين يواصلان المفاوضات بشأن مشاركة الشركة السعودية في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2". ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة عمل لدراسة الجوانب المختلفة للمشروع بالتفصيل.

ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".

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