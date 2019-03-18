ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:09 ص
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
أحمد إبراهيم
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب أثناء احتفاله بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربينى.

واحتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها على نغمات أغنية عمرو دياب "أجمل عيون"، التي قدمها الهضبة لمواليد برج الحوت، الذي تنتمي إليه دينا الشربيني، وسط تمايلها على النغمات، ممسكة بشمعة.

يذكر انه تحتفل الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ34، فهي من مواليد 17 مارس 1985 وقد ولدت في القاهرة ودرست الإعلام وبدأت مشوارها الفني عام 2011.

دينا الشربيني شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها المواطن اكس وطرف تالت وحكايات بنات وتحت الأرض وجراند اوتيل وعشم إبليس وخلصانة بشياكة كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها الحفلة وهيبتا وكدبة كل يوم وجواب اعتقال.

ترشيحاتنا

حب غير مشروط.. كيف يوزع الزمالك البهجة على المحبين في انتصاراته التقليدية

نجم مسرح مصر: لما قلت لزوجتي بحبك أغمى عليها.. فيديو

القبض على معلمة أمريكية لإشراك طفلها في فيديو إباحي

ملخص مباراة الزمالك ونصر حسين داي فى الكونفدرالية .. فيديو

فرج عامر: مصر بصدد إعلان أكبر حقل غاز في العالم

رويترز: قفزة هائلة في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

فيفي عبده تكشف عن تطورات حالتها الصحية

جورماهيا يتعادل مع بيترو أتليتكو في مجموعة الزمالك

تعليق ناري من عمرو أديب على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد.. فيديو

تراجع الدولار 27 قرشا أمام الجنيه خلال أول 76 يوما في 2019

لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي فولهام.. فيديو

الزمالك ونصر حسين داي .. شوط أول سلبي وأهداف ضائعة بالجملة .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

رضوان برحيل ينتهي من تصوير كليب ليه كل شمس.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. بفتيك بدبس الرمان ومكرونة بالخضار.. الحلو: كيكة القشطة

نصر حسين داي يجري عمليات الإحماء لمواجهة الزمالك ..صور

فيديو

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو
شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت
أحمد موسى يبرز خبر صدى البلد عن اعتراف قاتل طفليه في ميت سلسيل.. فيديو
إيهاب لهيطة: منتخب مصر يخوض وديتين قبل أمم أفريقيا.. فيديو
لهيطة: النني يغيب عن مباراة مصر والنيجر وهذا اللاعب هو كابتن المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟