شاهد .. عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد دينا الشربينى بأغنية برج الحوت

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى انستجرام فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب أثناء احتفاله بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربينى.واحتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها على نغمات أغنية عمرو دياب "أجمل عيون"، التي قدمها الهضبة لمواليد برج الحوت، الذي تنتمي إليه دينا الشربيني، وسط تمايلها على النغمات، ممسكة بشمعة.يذكر انه تحتفل الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ34، فهي من مواليد 17 مارس 1985 وقد ولدت في القاهرة ودرست الإعلام وبدأت مشوارها الفني عام 2011.دينا الشربيني شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها المواطن اكس وطرف تالت وحكايات بنات وتحت الأرض وجراند اوتيل وعشم إبليس وخلصانة بشياكة كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها الحفلة وهيبتا وكدبة كل يوم وجواب اعتقال.