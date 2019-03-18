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رياضة

كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان يحسم القمة الفرنسية أمام مارسيليا بثلاثية

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:58 ص
صدى البلد
أحمد هاني
حقق باريس سان جيرمان، فوزًا مقنعًا على فريق مارسيليا بثلاثة أهداف لهدف في كلاسيكو الكرة الفرنسية في لقاء شهد تألق النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

سجل كليان مبابي الهدف الأول في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى 26 هدفًا هذا الموسم في صدارة ترتيب هدافي الليج 1، بعد تلقيه تمريرة من الأرجنتيني دي ماريا.

ومع بداية الشوط الثاني سجل فاليري جيرمان، هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط لتشتعل المباراة ولو بشكل مؤقت.

ولكن تألق دي ماريا حسب الأمور بهدفين مميزين، في الدقيقتين 55، و 66 ليحسم كلاسيكو فرنسا ويقترب باريس سان جيرمان من حسم اللقب بشكل رسمي ومبكرًا للغاية.

وفي الدقيقة الأخيرة أضاع كيليان مبابي، ركلة جزاء تصدى لها الحارس يوهان بيلي، الحارس الاحتياطي لفريق مارسيليا ليحرم النجم الفرنسي من الثنائية.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الدوري، بينما يأتي ليل في المركز الثاني، برصيد 57 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق العاصمي.

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