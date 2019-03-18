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استقرار نسبي في حالة الطقس وارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:28 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
شيرين عادل
توقع خبراء الأرصاد اليوم، الاثنين ، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وقال ممدوح شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد استقرار نسبى للأرصاد الجوية على جميع الأنحاء، منذ الساعات الأولى من الصباح، بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة سقطت على بعض السواحل الشمالية ، الوجه البحرى ، القاهرة منذ يومين حيث إن الطقس يميل للاعتدال، ولكنه أثناء ساعات النهار يميل لسطوع أشعة الشمس ، طقس شتوى خلال ساعات النهار على كافة أنحاء الجمهورية ،ويميل للبرودة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل .

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية على فضائية " إكسترا نيوز" اليوم، الاثنين أن الطقس سيشهد خلال الأيام القادمة ارتفاعا تدريجيا وطفيفا لدرجات الحرارة مستقرة على أغلب الأنحاء شبورة فى الصباح الباكر، وهدوءا فى سرعات الرياح على جميع أنحاء الجمهورية، وتراجعا فى فرص سقوط الأمطار، وتنحصر فقط فى السواحل الشمالية الشرقية، موضحا أن الملاحة البحرية ستكون معتدلة على سواحل البحر المتوسط والمضطرب خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة تجنبا لتقليل مستوى الرؤية الأفقية أثناء تكون الشبورة المائية، فضلا عن التحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق، خاصة فى المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتا إلى الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة حتى نهاية فصل الشتاء، والذى سينتهى نهاية الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد خلال الثلاثة القادمة أيام هدوءا فى سرعات الرياح على أغلب الأنحاء.

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