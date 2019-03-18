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أخبار العالم

الرئيس النمساوي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة سياسات ترامب

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إلى مزيد من المقاومة من الاتحاد الأوروبي ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد فان دير بيلين في تصريحات صحفية اليوم الاثنين على ضرورة معارضة الاتحاد الأوروبي لسياسة الرئيس الأمريكي . مشيرا الى أنه لا يتعين على الأوروبيين أن يرقصوا عند يطلق ترامب الصافرة. 

وأشار الرئيس النمساوي تحديدا الى الصفقة النووية مع إيران والتي أبرمتها واشنطن ثم عادت وألغتها بلا سبب مقنع ومنعت الشركات الأوروبية من التعامل مع إيران تحت تهديد العقوبات الجسيمة؛ معتبرا أن الأمر يمثل تجاوزا في السياسات الأمريكية.

وأكد أهمية الحفاظ على الاتحاد الأوروبي قويا وموحدا وزيادة التركيز على التنمية فى دول شرق أوروبا لعدم خلق فجوة بين الدول الأعضاء فى الاتحاد وتعزيز الانتماء له .

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