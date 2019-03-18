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أخبار البلد

سفير نيوزيلندا: السفارة تساعد أسر ضحايا الحادث الإرهابي لدخول البلاد

الإثنين 18/مارس/2019 - 10:52 ص
الحادث الإرهابي في
الحادث الإرهابي في نيوزيلندا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلن السفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا في القاهرة، أن وزارة الهجرة النيوزيلندية سيكون على رأس أولوياتها منح تأشيرات دخول لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، صباح الجمعة الماضي، وأسفر عن استشهاد 49 مسلما وإصابة 20 آخرين.

وفي بيان له، قال سفير نيوزيلندا في القاهرة: «سوف تحصل عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي المقيمين بالخارج على الأولوية من قبل إدارة الهجرة النيوزيلندية للحصول على التأشيرات للذهاب إلى نيوزيلندا».

وتابع: «وستقوم أيضًا السفارة بمساعدة أى فرد من أفراد الأسرة يحتاج مساعدة في ملء استمارة التأشيرة».

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