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فن

الممثل التركي إمره كيناي يتجه إلى عالم السياسة

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:02 م
إمره كيناي
إمره كيناي
شروق إبراهيم
أعلن الممثل التركي إمره كيناي ترشحه في انتخابات المجالس البلدية المقبلة.

وكشف الفنان التركي من خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة كاديكوي التركية عن برنامجه الانتخابي، واعدا سكان المنطقة بتنفيذ وعودهم وأحلامهم لمنطقتهم.

يذكر ان إمره كيناي من مواليد مدينة إسطنبول، في 5 مارس 1970، أي يبلغ من العمر 49 عاما، وهو ممثل تركي من أصل عربي.

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