وزير التعليم: تفعيل شريحة تابلت أولى ثانوي خلال 48 ساعة من استلامها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تفعيل شريحة تابلت اولى ثانوي ، خلال 48 ساعة من توقيع عقد الإستلام.



وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن الهدف من هذه الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول الى المحتوي الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.



وأوضح الوزير أن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات لكي يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.



وأشار الوزير إلى أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصوره ضوئيه منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.