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اقتصاد

اتحاد الصناعات: مصر تنتج 83 مليون طن أسمنت سنويا

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:57 م
نهى بكر المدير التنفيذي
نهى بكر المدير التنفيذي لشعبة منتجي الأسمنت
أ ش أ
قالت نهى بكر المدير التنفيذي لشعبة منتجي الأسمنت التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر بها 48 خطًا لصناعة الأسمنت موزعة على جميع أنحاء الجمهورية بطاقة إنتاجية 83 مليون طن أسمنت سنويًا.

جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر كولترانز الذي انطلق اليوم الاثنين بالقاهرة وسيستمر حتى غدا الثلاثاء، بحضور المعنيين بصناعة الأسمنت حول العالم؛ لمناقشة موضوعات تخص الطاقة وبالأخص الفحم وصناعة الأسمنت.

وأضافت "بكر" أن مصر تحولت للاعتماد على الفحم في صناعة الأسمنت بعد الأزمة التي تعرضت لها الصناعة بين 2011- 2014 بسبب القصور في توفير الغاز الطبيعي للمصانع، لافتًا إلى أن قطاع الأسمنت يعمل به نحو 50 ألف من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، في 20 شركة باستثمارات أجنبية تبلغ نسبتها 52% من حجم القطاع.

وأوضحت أن مصر أصبح يتوافر بها حاليا عناصر جاذبة للسياحة جعلتها مؤخرًا قبلة لمؤتمرات مواد البناء من المنظمين في العالم، ما يساعد في انتعاش السياحة، منوهة بأن المؤتمرات تعد فرصة لتبادل الخبرات بين المصنعين وتوسيع شبكة العلاقات بينهم، وذلك في ظل وجود مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تحدث في مصر.

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