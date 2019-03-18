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الشرطة الهولندية تحذر من الاقتراب من رجل تركي بعد إطلاق النار

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:36 م
الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية تحذر من الاقتراب من رجل تركى
شيماء مجدي
حذرت الشرطة الهولندية من الاقتراب من رجل تركي بعد واقعة إطلاق النار في أوتريخت، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" ، فى نبأ هام وعاجل لها منذ قليل.

وأصيب عدة أشخاص، اليوم الاثنين، في إطلاق نار بمدينة أوتريخت وسط هولندا، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة.

وقالت الشرطة إن ساحة محطة الترام وسط المدينة قد طوقت، وانتشرت خدمات الطوارئ في مكان الحادث

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