في عيد ميلاده الـ 27.. محطات لا تفوتك فى مشوار ساسى معشوق جماهير الزمالك

يحتفل اليوم معشوق الجماهير الزملكاوية فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب التونسي بعيد ميلاده الـ 27 وذلك عقب تأهل الفريق الابيض أمس للدور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويرصد صدى البلد أهم المحطات بمشوار فرجاني ساسي حتى الآن:



1- انضم لفريق الرياضي الصفاقسي في بداية مشواره قبل أن يقرر الاحتراف بالدوري الفرنسي.



2- انضم لفريق نادي متز الفرنسي ولكن هبوطه إلي الدرجة الثانية الفرنسية عجل بعودة اللاعب إلي البطولة التونسية.



3- انضم إلى نادي النصر السعودي مطلع عام 2018 بعقد لمدة 3 مواسم ونصف.



4- انضم لفريق الزمالك عقب بقائه لمدة نصف موسم فقط في النصر السعودي.



5- انضم للمنتخب التونسي لأول مرة في 8 يونيو 2013 أمام منتخب سيراليون (2–2) حيث شارك في المباراة كأساسي.



6- أحرز 4 أهداف فقط مع المنتخب التونسي على الرغم من مشاركته في 43 مباراة.



7- حقق العديد من الألقاب ولعل أبرزها:

كأس تونس 2016

الدوري التونسي الممتاز عام 2013

كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عام 2013

كأس السوبر المصري السعودي 2018