منتخب هولندا الأولمبي يصل إلى إسبانيا

وصل إلى إسبانيا بعثة المنتخب الأولمبي الهولندي استعدادا لملاقاة منتخب مصر الأولمبي يوم ٢٦ مارس الجارى.



ومن المقرر أن يخوض أوليمبي الفراعنة يوم ٢٤ مارس الجارى مباراة ودية أمام أمريكا.



ويضم المنتخب الأولمبي الهولندي عددا من اللاعبين المحترفين في أكبر الأندية الأوروبية في مانشستر يونايتد واس روما واياكس.