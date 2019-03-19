هاني العجيزي: عقدة الاضطهاد ترسخ في أذهان ناشئي الزمالك.. فيديو

أكد هاني العجيزي لاعب الزمالك والأهلي السابق، أنه يحب الفريق الأبيض كثيرًا ويقدر جماهيره، على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها داخل جدران ميت عقبة.



وقال العجيزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك العديد من الأمور حدثت جعلته يشعر بالغضب من النادي، مثل قرار رئيس الزمالك بمنعه من دخول القلعة البيضاء.



وتابع أن عقدة الاضطهاد الموجودة في الزمالك سببها الحديث مع الناشئين والشباب من صغرهم عن الحكام وتحذير المدربين منهم وهو ما يُرسخ هذا الاعتقاد في أذهان لاعبي الفريق.



ولفت إلى أنه لم يظهر بأفضل مستوياته مع الفريق الأول بالزمالك بسبب وجود إصابة لديه في الحوض لفترات طويلة أثرت على أدائه.