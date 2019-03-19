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رياضة

سماكة: عملي في التدريب حلم أتمنى أن يتحقق مع إيهاب جلال.. فيديو

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 01:49 ص
عمرو سماكة،
عمرو سماكة،
محمد رشاد
أكد عمرو سماكة، نجم الأهلي السابق، أنه يتمنى العمل بمجال التدريب، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي.

وقال سماكة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى العمل بمجال التدريب مع إيهاب جلال، فهو مدرب مميز".

وأكمل: "إذا أصبحت مدربًا، لن أتبع مع اللاعبين ما حدث معي عندما كنت لاعبًا، فقد عانيت من الضغط والتعنيف من قبل المدربين".

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