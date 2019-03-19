إطلاق نار في نيويورك وأنباء عن إصابة العشرات

أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع إطلاق نار في حي مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية منذ لحظات، مشيرةً إلى أن هناك أنباء متضاربة عن سقوط عشرات المصابين.



وقالت الصحيفة إن الشرطة تلقت بلاغًا بوقوع إطلاق نار في شارع إيست 112 بمنطقة مانهاتن الجنوبية، وأن هناك 4 أشخاص على الأقل تعرضوا لإصابات نتيجة قيام مسلح بفتح النار عشوائيًا.



وسنوافيكم بالتفاصيل...