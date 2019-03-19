رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين سيحاكم بأقصى درجات الحزم

وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بأن لا تلفظ أبدا اسم مرتكب المجزرة، التي استهدفت، يوم الجمعة الماضي، مسجدين في مدينة كرايستشيرش، موكدة أنه سيحاكم بأقصى درجات الحزم.



وخلال جلسة طارئة عقدها البرلمان، وفقا لقناة "العربية" الفضائية، اليوم الثلاثاء، وافتتحتها بتحية "السلام عليكم" والتي نطقتها باللغة العربية، قالت أرديرن إن منفذ المجزرة "سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا".



وأضافت أن المتطرف الأسترالي برينتون تارنت، الذي ألقت قوات الأمن النيوزيلندية القبض عليه عقب تنفيذه أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بلدها المسالم "سعى من عمله الإرهابي إلى الحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبدا أذكر اسمه".



واستطردت: "إنه إرهابي، إنه مجرم، إنه متطرف، لكنه، عندما أتكلم، سيكون بلا اسم!".