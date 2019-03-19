أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 19-3-2019

تراجعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 19 مارس 2019، وفقًا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.



وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.60 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع متراجعا قرشين، وسجل سعر الدينار الكويتى 56.89 جنيه للشراء و57.26 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.69 جنيه للشراء 4.73 جنيه للبيع.

