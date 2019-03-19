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استقرار أسعار العملات الأجنبية وتراجع العربية اليوم.. الدولار يسجل 17.39 جنيه للبيع.. والريال السعودي بـ4.60 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 بـ 629 جنيها للجرام

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 03:42 م
صدى البلد
علياء فوزى
  • أسعار العملات اليوم الثلاثاء:
  • الدولار يسجل 17.39 جنيه للبيع
  • الإسترليني يسجل 23 جنيه للبيع
  • اليورو يسجل 19.73 جنيهات للبيع
  • الريال السعودى يسجل 4.63 جنيه للبيع
  • الدرهم الإماراتى يسجل 4.73 جنيه للبيع
  • استقرار أسعار الذهب وعيار 21 الأكثر شيوعا يسجل 629 جنيها للجرام

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 مارس 2019، استقرارا، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، حيث سجل سعر صرف الدولار 17.26 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع.

بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.61 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.89 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.26 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو15.49 جنيه للشراء و15.58 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.58 جنيه للشراء و2.59 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم المركزي المصري، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.60 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع متراجعا قرشين، وسجل سعر الدينار الكويتى 56.89 جنيه للشراء و57.26 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.69 جنيه للشراء 4.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الذهب في السوق المحلية اليوم، على تراجع أمس، الاثنين، والذي سجل جنيهين، حيث سجل عيار 21 الأكثر انتشارا 629 جنيها للجرام.

وسجل سعر عيار 24 نحو 719 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب لعيار 18 نحو 539 جنيها للجرام وعيار 14 يسجل 419، في حين سجل الجنيه الذهب نحو 5.032 جنيه.

وسجل السعر العالمى للذهب 1303.92 دولار للأوقية.

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