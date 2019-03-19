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أخبار العالم

بعد كارثة الطائرة الإثيوبية.. بوينج تصدر بيانا عاجلا بشأن طراز 737 ماكس

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 11:03 ص
بوينج تصدر بيانا
بوينج تصدر بيانا عاجلا بشان طراز 737 ماكس
حسام رضوان
أصدرت شركة "بوينج" الأمريكية، بيانًا بشأن طراز طائراتها 737 ماكس، وذلك عقب كارثة سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية، وتحطم الطائرة الأندونيسية من قبلها.

وقال "دينيس مويلينبورج"، الرئيس التنفيذي للشركة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن قيادة بوينج تتخذ خطوات لضمان السلامة الكاملة لسلسلة طائرات "737 ماكس"، بناء على نتائج التحقيقات في تحطم طائرة ليون إير الإندونيسية، وطائرة الخطوط الإثيوبية.

وقال مويلينبورج: "السلامة هي لب هويتنا في بوينج، وضمان السفر الآمن والموثوق به على متن طائراتنا قيمة دائمة والتزام مطلق للجميع، نحن متحدون مع عملائنا من شركات الطيران والسلطات الحكومية لدعم أحدث التحقيقات، وفهم وقائع ما حدث والمساعدة في منع المزيد من المآسي مستقبلا".

وأضاف أن موظفي بوينج كانوا في موقع تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية، وساعدوا المحققين من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية.

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