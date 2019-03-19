الأمن اللبناني يلقي القبض على كندي لاتهامه بالتخابر لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، عن ضبط متهم لبناني يحمل الجنسية الكندية؛ لاتهامه بالتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المتهم أحيل إلى القضاء المختص، وأنه يتم العمل حاليًا على ضبط باقي الأشخاص المتورطين معه في وقائع التخابر موضوع الاتهام.



وذكر الأمن العام اللبناني -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المتهم تم إلقاء القبض عليه في ضوء إذن مسبق من النيابة العامة العسكرية، وأن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه جرى تجنيده في غضون عام 2013 بمعرفة عميل لبناني آخر (هارب) بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية والذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة (504) بالمخابرات الإسرائيلية.



وأشار الأمن العام إلى أن اعترافات المتهم تضمنت أيضا أنه أُسندت إليه تكليفات بتجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق "البيئة الحاضنة لحزب الله" وجمع المعلومات الأمنية لصالح المخابرات الإسرائيلية، والوصول إلى معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد (طيار سقطت المقاتلة الحربية التي يقودها في الجنوب اللبناني عام 1986) وكذلك التحضير لدخول الأراضي المحتلة.

