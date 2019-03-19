ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأمن اللبناني يلقي القبض على كندي لاتهامه بالتخابر لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 02:21 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، عن ضبط متهم لبناني يحمل الجنسية الكندية؛ لاتهامه بالتخابر لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المتهم أحيل إلى القضاء المختص، وأنه يتم العمل حاليًا على ضبط باقي الأشخاص المتورطين معه في وقائع التخابر موضوع الاتهام.

وذكر الأمن العام اللبناني -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المتهم تم إلقاء القبض عليه في ضوء إذن مسبق من النيابة العامة العسكرية، وأن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه جرى تجنيده في غضون عام 2013 بمعرفة عميل لبناني آخر (هارب) بجهاز الاستخبارات الإسرائيلية والذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة (504) بالمخابرات الإسرائيلية.

وأشار الأمن العام إلى أن اعترافات المتهم تضمنت أيضا أنه أُسندت إليه تكليفات بتجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق "البيئة الحاضنة لحزب الله" وجمع المعلومات الأمنية لصالح المخابرات الإسرائيلية، والوصول إلى معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد (طيار سقطت المقاتلة الحربية التي يقودها في الجنوب اللبناني عام 1986) وكذلك التحضير لدخول الأراضي المحتلة.

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة انهيار مسجد الكويت إلى 3 قتلى و2 مصابين.. صور

سفير كندا يتناول طعمية: مصر لا تترك جائعا أبدا (صور)

الحضري يوجه رسالة مؤثرة لـ ميدو عقب إقالته من تدريب الوحدة

شاهد.. أول صورة لـ حلا شيحة في مسلسل زلزال

انهيار جديد للدولار أمام الجنيه.. الأسباب والتوقعات

وزير الإسكان: الرئيس السيسى يفتتح محور 30 يونيو قريبا

تعليق مؤثر من جدو على قرار إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

أرقام يجب أن تعرفها عن مشوار ميدو مع الوحدة السعودي بعد إقالته

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

أحمد عمر هاشم يوضح كيف يكون بر الأم وسيلة لاستجابة الدعاء

استعد لأسعار موبايلات 2019 الجنونية.. أبو ألف دولار بقي ببلاش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز الفرعون.. تفاصيل معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

بالأسماء والصور.. ننشر هوية الـ 3 مصريين المتوفين في حادث المسجد بالكويت.. ووزير القوى العاملة يتابع

رئيس المترو يتفقد محطتي الشهداء والمرج الجديدة بعد تشغيلها تجريبيا

رئيس مجلس النواب يزور مطرانية أسوان.. صور

التدخل السريع ينقذ مسنا بعد جحود نجله.. صور

فيديو

شيماء عبد الإله: أصبحت مصر المتحدث الرسمي باسم القارة السمراء أمام المجتمع الدولي
شاهد.. الحالة الأمنية بـ بروكسيل بعد بلاغ عن وجود قنبلة
الأم المثالية بـ الإسماعيلية: أبنائي سبب نجاحي في الحياة.. فيديو
الصحة العالمية تكشف تفاصيل حملة القضاء على الديدان المعوية بالمدارس ..فيديو
الفنان محمد جمعة يكشف عن أعماله الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟