تامر أمين تعليقا على استرداد طابا من 30 عاما: لانفرط فى الأرض.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على استرداد طابا بعد حرب أكتوبر 1973.



وأضاف " أمين " في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" في حرب أكتوبر 1973 استردينا أرضنا بالكامل ماعدا كيلو متر متمثل في طابا، واستمرت الجهود المصرية والسعي الحثيث والدؤوب لاسترجاع آخر شبر من أرض مصر".



وتابع:" مصر لا تفرط في أي شبر من أرضها، ومصر استعادة طابا بالقانون والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي المحتل، وتم استعادة مصر بالكامل وتم طرد الإسرائيليين باكون، ومصر انتصرت على إسرائيل في الحرب وفي السلم أثناء المفاوضات".

