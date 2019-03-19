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أخبار العالم

حفتر يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي في بنغازي المستجدات المحلية والدولية

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:01 م
القائد العام للقوات
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر
أ ش أ
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم /الثلاثاء/، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والوفد المرافق له، المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية والدولية.

وذكر ذلك مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، دون مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له الذي ضم مساعد الرئيس الفرنسي بول سولار قد زار العاصمة طرابلس أمس الاثنين والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراح، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وأكد لودريان - في تصريح أمس - أن السراج وحفتر متفقان على تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية تتولى تقديم الخدمات العامة والتحضير لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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