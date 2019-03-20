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أخبار العالم

انطلاق أول قافلة طبية مصرية إلى جيبوتي.. 23 مارس

الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:58 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية، أنها ستوفد- عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبالتعاون مع جامعة أسوان- قافلة طبية وجراحية إلى جمهورية جيبوتي، في الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الخارجية عبر "الوكالة المصرية" لتقديم المساعدات ونقل الخبرات للدول الأفريقية الشقيقة.

ومن المقرّر أن تضم القافلة، التي يرأسها وكيل كلية طب جامعة أسوان، مجموعة من الأطباء في تخصصات "الأنف والأذن والحنجرة وطب وجراحة العيون والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والتخدير"، لتقديم الخدمات الطبية لأبناء الشعب الجيبوتي، فضلا عن نقل الخبرات للأطباء في البلد الشقيق.

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