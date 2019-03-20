انطلاق أول قافلة طبية مصرية إلى جيبوتي.. 23 مارس

أعلنت وزارة الخارجية، أنها ستوفد- عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبالتعاون مع جامعة أسوان- قافلة طبية وجراحية إلى جمهورية جيبوتي، في الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ووزارة الصحة في جيبوتي.





يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الخارجية عبر "الوكالة المصرية" لتقديم المساعدات ونقل الخبرات للدول الأفريقية الشقيقة.



