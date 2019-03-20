الاعتداء على إمام مسجد بارز في بريطانيا

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن إمام بارز تعرض لاعتداء في العاصمة البريطانية لندن وذلك بعد مغادرته مسجدًا استضاف لقاءً حضره مسئولون بريطانيون، بينهم وزير الداخلية، وشخصيات دينية تمثل مختلف الأديان بالبلاد.





وصرح الإمام محمد محمود لصحيفة "إيفننح ستاندارد" البريطانية أمس الثلاثاء، بأنه شارك في اجتماع بمسجد "ريجنتس بارك" في لندن، مشيرًا إلى أنه بعد خروجه من المسجد عقب الاجتماع، تعرَّض لاعتداءات مرتبطة بكراهية الإسلام.





وأوضح الإمام أنه تم وصفه بـ"الحقير"، إضافة إلى توجيه كلمات بذيئة له.



