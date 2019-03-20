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أخبار العالم

الاعتداء على إمام مسجد بارز في بريطانيا

الأربعاء 20/مارس/2019 - 08:39 ص
الإمام محمد محمود
الإمام محمد محمود
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن إمام بارز تعرض لاعتداء في العاصمة البريطانية لندن وذلك بعد مغادرته مسجدًا استضاف لقاءً حضره مسئولون بريطانيون، بينهم وزير الداخلية، وشخصيات دينية تمثل مختلف الأديان بالبلاد.

وصرح الإمام محمد محمود لصحيفة "إيفننح ستاندارد" البريطانية أمس الثلاثاء، بأنه شارك في اجتماع بمسجد "ريجنتس بارك" في لندن، مشيرًا إلى أنه بعد خروجه من المسجد عقب الاجتماع، تعرَّض لاعتداءات مرتبطة بكراهية الإسلام.

وأوضح الإمام أنه تم وصفه بـ"الحقير"، إضافة إلى توجيه كلمات بذيئة له.

وأكد محمود أنه سيتقدم ببلاغ للشرطة البريطانية حال عودته من نيوزيلندا، التي توجَّه إليها لتفقد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم الدامي، يوم الجمعة الماضي، والتعبير عن الدعم للمسلمين هناك.

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