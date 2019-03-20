شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي" اليوم، الأربعاء، لقطات توضح وجود خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل "أحمد المنسي" في الشرقية.



وكتب على النصب "التزكاري" بدلًا من "التذكاري".



وتساءل الإعلامي رامي رضوان: "هل من قام بافتتاح هذا التمثال ومن حضره لم يلاحظوا هذا الخطأ الفادح؟"، معلقًا: "للدرجة دي وصلنا إننا مش عارفين نميز الحروف ولا كيفية الكتابة الصحيحة".



يُذكر أن أحمد منسي، ضابط الصاعقة المصرية، ولد عام 1977 بـمحافظة الشرقية واستشهد في 7 يوليو 2017 خلال التصدي لهجوم إرهابي في شمال سيناء.



وقامت الدولة بإنشاء كوبري باسم "الشهيد أحمد منسي"، حيث يقع بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.