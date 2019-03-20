ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي

الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:50 ص
تمثال الشهيد البطل
تمثال الشهيد البطل ( أحمد المنسي
شيماء مجدي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي" اليوم، الأربعاء، لقطات توضح وجود خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل "أحمد المنسي" في الشرقية.

وكتب على النصب "التزكاري" بدلًا من "التذكاري".

وتساءل الإعلامي رامي رضوان: "هل من قام بافتتاح هذا التمثال ومن حضره لم يلاحظوا هذا الخطأ الفادح؟"، معلقًا: "للدرجة دي وصلنا إننا مش عارفين نميز الحروف ولا كيفية الكتابة الصحيحة".

يُذكر أن أحمد منسي، ضابط الصاعقة المصرية، ولد عام 1977 بـمحافظة الشرقية واستشهد في 7 يوليو 2017 خلال التصدي لهجوم إرهابي في شمال سيناء.

وقامت الدولة بإنشاء كوبري باسم "الشهيد أحمد منسي"، حيث يقع بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترشيحاتنا

أحمد ناجي: حركة إعجازية وراء إصابة عامر عامر.. فيديو

نتيجة قرعتي دوري الأبطال والكونفيدرالية تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

نيوزيلندا تقرر الرد على تصريحات أردوغان وجها لوجه

كارثة مرعبة.. إعصار يمحو مدينة ويقتل ألف مواطن في موزمبيق.. شاهد

عبدالمنصف يكشف أسباب خسارة الـ 6 - 1 أمام الأهلي وآثارها الإيجابية.. فيديو

تراجع جديد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 20 مارس 2019

أحمد الشناوي: حراسة عرين المنتخب وإعادة إنجاز 2006 هدفي.. فيديو

براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه.. شروط التقديم لبرنامج التأهيل لوظيفة رفيق مسن | خدمات

ممثل شهير: كنت شغال في مصنع كرتون بشبرا الخيمة

افتتاح معرض القاهرة الدولي بمشاركة 300 شركة

الأرصاد: انتهاء موجات البرد وبدء نشاط الرياح المثيرة للأتربة.. فيديو

خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم ولي العهد على طريق رئيسي في الرياض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بدء تشغيل سيارات كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات بمحطة مصر

شوارع باريس تتأهب لاستقبال الملك الذهبي.. صور

شاهد.. حملة التجريع للقضاء على الديدان المعوية في السيدة زينب

عربة فول داخل جامعة الزقازيق تثير السخرية.. ومسئول يرد: نشاط طلابي

بالخياطة وتربية الطيور.. قصة كفاح الأم المثالية بمركز كفر الشيخ.. فيديو وصور

فيديو

البترول: 4 مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات بـ 1.5 مليار دولار.. فيديو
مترو الأنفاق تكشف عن أسباب تأخر قطارات الخط الأول يومي الجمعة والسبت المقبلين .. فيديو
الزراعة: الورد البلدي لم يعد له رائحة حاليا .. فيديو
شاهد.. خطأ إملائي على جدارية تمثال الشهيد البطل أحمد المنسي
فيديوجراف| سر إقالة ميدو من الوحدة السعودي واختراق حسابه على تويتر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟