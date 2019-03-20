راغب علامة يحتفل مع أمهات شهداء الجيش اللبناني .. فيديو

نشر الفنان راغب علامة مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أثناء وجوده فى احتفالية تكريم أمهات شهداء الجيش اللبنانى.



وقال راغب: "بمناسبة عيد الأم تشرفت بمشاركة أمهات وزوجات شهداء الجيش اللبنانى الأبطال في حفل الفطور السنوي الذي أقيم تكريمًا لهنّ، وتبقى الكلمات غير كافية للتعبير عن مدى تقديرنا لأولئك البطلات الحقيقيات اللواتي قدّمن بتفانيهنّ للوطن أجمل معاني الشرف والتضحية والوفاء".



يذكر ان راغب علامة يخوض جولة غنائية لاحياء عدد من الحفلات منها فى استوكهولم يوم 30 مارس الحالى، والحفل الثانى فيقدمه فى برلين يوم 6 أبريل المقبل.