نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء معهد فني صحي .. صور

بحثت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء معهد فني صحي بمركز الداخلة، بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبحضور اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد هاشم، مدير المعهد الفني الصحي بأسيوط.



وأوضحت مجدي، خلال اللقاء، أن المحافظة تسعى جاهدة إلى حل مشكلة نقص الكفاءات الطبية بالتخصصات المختلفة، وإنشاء كليات ومعاهد طبية لتوفير كوادر من أبناء المحافظة لسد العجز.



وأشارت مجدي ، إلى أنه تم مناقشة عدد من المقترحات لإدخال بعض التخصصات الطبية بالمعهد والتي تخدم السياحة العلاجية بالإضافة إلى التخصصات الأساسية بهدف تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.