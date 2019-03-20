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فن

أفلام متنوعة بمهرجان ميدفيست مصر في دورته الثالثة

الأربعاء 20/مارس/2019 - 10:33 م
صدى البلد
محمد نبيل
تشارك عدد من الأفلام المميزة ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ميدفيست مصر (21- 25 مارس)، ومنها كلنا معًا: مشروع التوحد للمخرجة هناء مكي، عيني للمخرج أحمد صالح، وماريه نوستروم للمخرجة رنا قزقاز والمخرج أنس خلف، وتحمل الدورة اسم Tiny Marks.

ميدفست مصر هو مهرجان سينمائي عن الطب والصحة في الأفلام يُعرض خلاله مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة تجمعها تيمة طبية واحدة وتتغيركل عام.

كلنا معًا: مشروع التوحد من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي ويركز على الظروف المعيشية للأطفال المصابين بالتوحد، وتفاعل عائلاتهم معهم إلى جانب عدد من المعلمين المشاركين في مبادرة برنامج مشروع التوحد، والذي يعد بدوره برنامجًا مسرحيًا وموسيقيًا مصممًا خصيصًا للأطفال المتوحدين في مختلف أنحاء الإمارات، من خلال رصد رحلة 10 أطفال مصابين بالتوحد وعائلاتهم المميزة بالإمارات العربية المتحدة، وهم يكافحون التوحد ثم ينتصرون عليه.

وفيلم عيني مستوحى من أحداث حقيقية، ويدور عن منظور بضعة صبية صغار لمخاطر الحرب ومهالكها، ويجمع هؤلاء الصبية شغفهم بالموسيقى وسرورهم بالألحان. الفيلم سيناريو وإخراج ومونتاج وأداء صوتي أحمد صالح، موسيقى نيزار روحانا، تحريك فرانك بينغل، تصوير ليونل بوتيار سومي وإنتاج ستيفان غيرين.

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