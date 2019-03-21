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اقتصاد

جهاز مدينة الشروق يحذر من مرور أو تواجد أي مركبة توك توك داخل المدينة

الخميس 21/مارس/2019 - 12:06 ص
مصادرة مركبة توكتوك
مصادرة مركبة توكتوك
محمد صبيح
رصد جهاز مدينة الشروق مرور مركبة توك توك داخل كردون المدينة وتم التحفظ عليه ومصادرته لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذر الجهاز من مرور أو تواجد أي مركبة توك توك داخل المدينة، وأهاب الجهاز بالسكان ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ عند مشاهدة مركبة توك توك داخل كردون المدينة على الأرقام التالية: 01099558193 أو 0224792168.

جهاز مدينة الشروق يحذر من مرور أو تواجد أي مركبة توك توك داخل المدينة

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