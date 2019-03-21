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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 /2 /2019 بمحافظات مصر

الخميس 21/مارس/2019 - 12:10 ص
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الخميس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 15 25 
شبين الكوم 14 25 
طنطا 14 25
دمنهور 13 21 
الإسكندرية 14 20 
بلطيم 14 21 
مطروح 10 23 
السلوم 10 23 
سيوة 10 26 
بورسعيد 16 20 
دمياط 15 20 
الزقازيق 11 24 
الإسماعلية 12 25 
السويس 12 24 
العريش 14 21 
رفح 11 20 
رأس سدر 13 24 
نخل 09 24 
نويبع 17 24 
طابا 11 23 
كاترين 05 20 
الطور 14 22 
شرم الشيخ 20 26 
الغردقة 15 28 
مرسى علم 16 27 
الفيوم 12 25 
بني سويف 12 26 
المنيا 12 26 
أسيوط 10 27 
سوهاج 12 29 
قنا 13 30 
الأقصر 16 32 
أسوان 17 33 
أبوسمبل 15 31 
الوادي الجديد 14 30 
شلاتين 18 28 
أبورماد 17 27 
رأس حدربة 19 27 
حلايب 20 26

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