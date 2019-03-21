وزيرة الصحة: فحص أكثر من 43 مليون مواطن في حملة الرئيس لفيرس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 12 مليونا و101 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الأربعاء.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 43 مليونا و32 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح جميع المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.



وأضافت أن المرحلة الثالثة مازالت تشهد إقبالًا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح جميع المواطنين المترددين على المبادرة.



من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 2 مليون و830 الف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و688 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و374 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و596 ألف مواطن، ثم المنيا مليون و516 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 957 ألفا و753 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 136 ألفًا و45 مواطنًا.



جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.