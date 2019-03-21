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اقتصاد

توقيع بروتوكول لتطوير 4 شركات تابعة للقابضة المعدنية

الخميس 21/مارس/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
علياء فوزى
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة "RCG" السويسرية العالمية، وذلك بشأن إجراء تقييم فني لخطوط الإنتاج ووضع خطط مقترحة للتطوير لـ 4 شركات تابعة.

وقع البروتوكول عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع - رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة "RCG" يواكيم شرودر - رئيس مجلس الإدارة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قد طرحت في أكتوبر 2018 مناقصة محدودة طلبًا لاستشارى عالمى متخصص لعمل تقييم فني شامل لخطوط الإنتاج، ووضع خطط مقترحة للتطوير ومؤشرات الجدوى الخاصة بها والتكلفة الاستثمارية، وذلك بشأن شركات مصانع النحاس المصرية والنصر للمطروقات والشركة المصرية للإنشاءات المعدنية (ميتالكو) والنصر لصناعة مواسير الصلب.

وتمت ترسية المناقصة فى مارس الجارى على شركة "RCG" السويسرية العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية فى جميع مراحل التصنيع، بخبرة فنية أكثر من 20 سنة فى هذا المجال، ولديها مشروعات فى العديد من الدول حول العالم.

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