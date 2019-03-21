إذاعة مباراة المنصورة وطنطا بالقسم الثاني عبر صدى البلد 2

أعلن الدكتور إيهاب الكومي، مقدم برنامج "ملعب البلد" على فضائية "صدى البلد"، إذاعة المباراة بين فريقي المنصورة وطنطا ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة دوري القسم الثاني.



وتذاع المباراة بين المنصورة وطنطا على شاشة قناة "صدى البلد 2"، وترددها 12169 عمودي، في تمام الساعة الثالثة عصرا.



جدير بالذكر أن فريق طنطا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق المنصورة المركز الرابع برصيد 38 نقطة.



