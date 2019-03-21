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رياضة

إذاعة مباراة المنصورة وطنطا بالقسم الثاني عبر صدى البلد 2

الخميس 21/مارس/2019 - 01:24 م
مباراة المنصورة و
مباراة المنصورة و طنطا - أرشيفية
عبدالله هشام
أعلن الدكتور إيهاب الكومي، مقدم برنامج "ملعب البلد" على فضائية "صدى البلد"، إذاعة المباراة بين فريقي المنصورة وطنطا ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وتذاع المباراة بين المنصورة وطنطا على شاشة قناة "صدى البلد 2"، وترددها 12169 عمودي، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

جدير بالذكر أن فريق طنطا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق المنصورة المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

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