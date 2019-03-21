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تعليم

شوقي والخطيب يشهدان حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم والنادي الأهلي

الخميس 21/مارس/2019 - 01:35 م
بروتوكول بين التعليم
بروتوكول بين التعليم و النادي الاهلي
ياسمين بدوي
بدأت منذ قليل فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي، تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر".

وتتم هذه الفعاليات بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. 

وفي البداية قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يسرني إنه يتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي يهدف للتعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن البروتوكول يتيح تربية الصغار على اكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر وكذلك يفتح الأبواب للتعاون بين الوزارة والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية لتحفيز شبابنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.

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