شوقي والخطيب يشهدان حفل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم والنادي الأهلي

بدأت منذ قليل فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي، تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر".





وتتم هذه الفعاليات بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





وفي البداية قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يسرني إنه يتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي يهدف للتعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة.



