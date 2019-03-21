ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاء

الخميس 21/مارس/2019 - 02:47 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الملاحظات والمداخلات التى أبداها قضاه مصر بشأن التعديلات الدستورية ستكون موضع تقدير وتحت بصر اللجنة التشريعية والدستورية إبان الصياغه للتعديلات بعد انتهاء الحوار المجتمعي.

جاء ذلك فى ختام الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة عبد العال، مؤكدا علي أنه لن يتم تمرير أي تعديلات من شأنها أن تمس السلطة القضائية أو تمس استقلال القضاة من الناحية المالية أو الإدارية، وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاه والاتفاقيات الدولية.

ولفت عبد العال إلي أن القضاه سلطة مستقلة، لها التقدير والاحترام، ويطبقون العدال باستقلالية وحيادية ونزاهة، وهو ما يسعي مجلس النواب للحفاظ عليه.

وتمحورت ملاحظات القضاه حول ضرورة النص علي الموازنة المستقله للهيئات والجهات القضائية، وأن يتم مد مدة الولاية للنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية إلي 6 سنوات بدلا من 4، وأن يكون رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية ويحل محله رئيس محكمة النقض أو الدستورية وليس وزير العدل، مؤكدين علي ضرورة وأهمية التعديلات خلال الفترة الحالية نظرا لأن دستور 2014 كان كل همه معالجة الماضي دون النظر للمستقبل.

وقرر عبد العال رفع أعمال الجلسة، علي أن تعقد الجلسة الثالثه فى تمام الساعه الرابعة، بحضور ممثلي النقابات المصرية.

ترشيحاتنا

صدق أو لا تصدق.. إخراج جنين من رحم أخته التوءم بذارع وساق.. صور

القنوات الناقلة لمباراتي المنتخب الأوليمبي أمام هولندا وأمريكا

غرق 2000 سيارة يزيد سعرها عن نصف مليار دولار

مسئول سابق بالموساد: نتنياهو خان قادته وزوجاته الثلاث وتبرأ من ابنته

بدون أدوية.. نوع من البذور لطرد البلغم بسرعة لا تتوقعينها

الرقابة الإدارية تلقي القبض على منتحل صفة مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

شاهد.. لحظة إلقاء رجل بنفسه أمام سيارة مسرعة بالطريق فى السعودية

إذاعة مباراة المنصورة وطنطا بالقسم الثاني عبر صدى البلد 2

محمود الخطيب: النادي الأهلي أول مؤسسة غير تعليمية تتعاون مع بنك المعرفة

الكرملين يكشف حقيقة طلب بوتفليقة المساعدة من بوتين

إيقاف حكام لقاء الزمالك والمقاولون العرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

شاهد.. رفع العلم المصري على طابا فى العيد الثلاثين لعودتها

ننشر أول صور من حادث انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة

صندوق تحيا مصر: سداد ديون 70 غارمة بقيمة ٤ ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم .. صور

فيديو

النجار: الدور المصري في طريق الحرير محوري أكثر مما نتصور.. فيديو
معتز عبد الفتاح: التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو
التموين: التقلبات الجوية أثرت على الأوكازيون الشتوي.. فيديو
وزيرة الثقافة: أمي هي بنتي وأرجع لها في كل شيء.. فيديو
التعليم: خطة متكاملة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الدراسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟