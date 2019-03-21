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حوادث

محكمة الاستئناف: إنشاء إدارة حاسب آلي بالإدارة الجنائية لتسهيل الاستعلام

الخميس 21/مارس/2019 - 02:58 م
محكمة الاستئناف :
محكمة الاستئناف : أنشاء ادارة حاسب آلي بالإدارة الجنائية لتس
محمد عبدالله
أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى عن إنشاء إدارة حاسب آلي بالإدارة الجنائية "الجنايات" وتدعيمها بالأجهزة اللازمة والماسح الضوئي لعمل مسح ضوئي للقضايا الجنائية والأحكام الصادرة فيها، كما تم تفعيل خدمة الاستعلام عن القضايا من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل قسم نسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات.

وكلف رئيس المحكمة كل من المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمستشار عاطف عبد المنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية للإشراف عليها. 

وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه بالنسبة للإدارة المدنية في قضايا شئون الأسرة ونظرا لنقل دوائر أسرة السيدة زينب و6 أكتوبر من مأموريتها بالقاهرة الجديدة إلى مأموريتي 6 أكتوبر وزينهم فقد تم إنشاء قسم للحاسب الآلي بالبوابة الإليكترونية الموجودة لعمل إدخال وقيد استئنافات الأسرة الجديدة الخاصة بتلك القضايا، كما تم إنشاء قسم ماسح ضوئي وتداول للجلسات الخاصة بقضايا شئون الأسرة وتدعيمه بعدد من الموظفين المختصين وأجهزة الحاسب الآلي والماسح الضوئي بكفاءة عالية وتفعيل خدمة تقديم الصورة الرسمية والشهادات الخاصة بشئون الأسرة لتقديمها من خلال خدمة الشباك الواحد بالبوابة الاليكترونية الأمامية الموجودة بمقر المحكمة .

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