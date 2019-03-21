محكمة الاستئناف: إنشاء إدارة حاسب آلي بالإدارة الجنائية لتسهيل الاستعلام

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى عن إنشاء إدارة حاسب آلي بالإدارة الجنائية "الجنايات" وتدعيمها بالأجهزة اللازمة والماسح الضوئي لعمل مسح ضوئي للقضايا الجنائية والأحكام الصادرة فيها، كما تم تفعيل خدمة الاستعلام عن القضايا من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل قسم نسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات.





وكلف رئيس المحكمة كل من المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمستشار عاطف عبد المنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية للإشراف عليها.



