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فن

بعد وقفها عن الغناء.. شيرين عبد الوهاب مطربة الأزمات.. أضرت بالأمن القومى وأساءت إلى سمعة مصر

الخميس 21/مارس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
أحمد البهى
على ما يبدو ان أزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب لن تنتهي ، وذلك بعدما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، قرارا بإيقافها عن الغناء فى مصر بعد اتهامها بالإضرار بالامن القومي بحسب تصريحات - نسبت لها -  أدلت بها خلال حفلها فى دولة البحرين.

ليست تلك المرة الاولى التى توجه النقابة تهما الى الفنانة شيرين عبد الوهاب فقد سبق وان أحالتها للتحقيق بعد تصريحات لها فى احدى الحفلات بمدينة دبى ، حين مازحت الجمهور على المسرح بألا يقوموا بالشرب من مياه نهر النيل حتى لا يصابون بـ البلهارسيا ، وهو ما اعتبره البعض تشويها منها لسمعة لمصر.

ومنذ عدة سنوات وبالتحديد فى بداية مشوار شيرين عبد الوهاب الفنى ، كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة حسن أبو السعود آنذاك قد منعت شيرين عن الغناء بسبب اخلالها ببنود التعاقد مع نصر محروس مكتشفها فنيًا.

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