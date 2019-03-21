محمد فؤاد: استغليت صوتي لجذب البنات

قال المطرب محمد فؤاد، إنه كان أحيانًا يستغل الغناء في أغراض دنيئة، "على حد وصفه"، حيث كان في موسم جمع القطن يغني عندما يرى فتاة تعجبه، ليوقعها في حبه، موضحًا أنه كان دائما في صغره يغني أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.



وأضاف "فؤاد"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي تقدمه الفنانة التونسية لطيفة، على قناة "DMC"، أنه كان يدعو عند أدائه مناسك العمرة بأن يرزقه الله بـ "بنت الحلال"، وبعد أسبوع أكرمه الله بها.



وتابع "فؤاد": "أول ما شوفت الفتاة دي اللي هي زوجتي قلت دي هتبقى مراتي، وهي من الحي اللي أنا متربي فيه"، كما أن أسماء أولاده جميعا من سورة "الرحمن"، وهم عبد الرحمن وآلاء، وبسملة.



"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي، تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.