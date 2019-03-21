اجتماع ثلاثي بين ماكرون وشي وميركل 26 مارس المقبل



قال مسؤول بقصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في اجتماع في 26 مارس لمناقشة العلاقات المتعددة الأطراف بين أوروبا والصين.



وأضاف المسؤول أن المحادثات ستركز على التجارة والمناخ والعلاقات الصينية-الأوروبية. وتريد فرنسا نهجا أكثر تنسيقا للاتحاد الأوروبي تجاه الصين بدلا من تركيز الدول الأعضاء على العلاقات الثنائية.



ويأتي الاجتماع بينما يدرس الاتحاد الأوروبي إستراتيجية أكثر وقائية بشأن الصين، مدفوعا بتباطؤ بكين في فتح اقتصادها واستحواذات صينية في قطاعات حيوية وشعور في العواصم الأوروبية بأن بكين لا تدعم حرية التجارة.



وعند وصوله إلى بروكسل اليوم الخميس لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، تحدث ماكرون عن "صحوة أوروبية" لإدراك أن الصين تسعى لانتاج منتجات عالية التكنولوجيا ستنافس المنتجات المصنوعة في أوروبا.



وأبلغ ماكرون الصحفيين "منذ بداية ولايتي وأنا أدعو إلى وعي حقيقي وإلى الدفاع عن السيادة الأوروبية".