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الاتحاد الأوروبي يحدد 12 أبريل موعد البريكست إذا لم يصوت البرلمان على اتفاق

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:08 ص
رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
حسن محرم
حدد الاتحاد الأوروبي 12 أبريل كموعد لانسحاب بريطانيا إذا رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الخروج.

وعقب قمة أزمة في بروكسل، عقدت الخميس، أوضح زعماء الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق في 12 أبريل المقبل إذا رفض مشروعها الأسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا مايا مع بروكسل.

وبين زعماء الاتحاد أنهم سيمهلون بريطانيا حتى 22 مايو المقبل لمغادرة الاتحاد إذا وافق البرلمان على اتفاق الخروج، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وشدد زعماء الاتحاد بعدم التفاوض مجددا على اتفاق الخروج، داعين إلى متابعة العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.

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