محافظة القاهرة: تطوير كورنيش المعادي وطلاء المباني المطلة على الدائري استعدادا لأمم أفريقيا

أعلن اللـــواء احمــد فــــؤاد نــائب محــافظ القــاهـرة للمنطقــة الجنــوبية عن خطة لتطوير الكورنيش بطول 5 كيلو مترات بنطاق حيي المعادى ومصر القديمة .



وأوضح نائب المحافظ في تصريحات صحفية أن أعمال التطوير وتشمــل تغــير بــلاط الانتــرلــوك وطــلاء أعمدة الانارة والسور الحــديــدى وتغيـــر الكشـافـات ، في إطار تطوير المظهر الجمالي للمحافظة استعدادا لاستقبال كاس الأمم الافريقية وتنشيط الحركة السياحية لافتا أن الأعمال تتم بمشاركة المجتمــع المــدنــى .



واشار إلى أن الأعمال تتم على عدة مراحل وتبلــغ المــرحلـة الأولـى والتى تــم البــدء فيهــا بطـول 1250 متــر بــداية مــن مــدخــل المعــادى 2 فـى الا تجـاه الــى ميـــدان أثـــر النبــى بحى مصر القديمة.



وفي سياق متصل اعلن نائب المحافظ أنه يجري طـلاء واجـهـات المباني الواقعة على الطريق الدائرى بطول 5 كـم فـى الاتجـاهيـن بناء على توجيهات القيادة السيـاسية حتى تظهر بمظهر جمالي لائق.



وأشار نائب المحافظ إلــى أن الأعمــال تتم وفقـا للجدول الزمني المعد، مشـــددا علـى ضرورة مراعاة الأصــول الفنيــة والهندسية ذات المظهر الحضارى والمتابعة المستمرة مــن قبــل رؤسـاء أحياء مصـر القـديمة والبساتين ودار السلام